СМИ: во Франции ученик колледжа напал с ножом на учительницу
В колледже «Гишар» на юге Франции 14-летний ученик нанес ножевое ранение учительнице изобразительного искусства. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источник в местной полиции.
60-летнюю преподавательницу ранили в живот и другие части тела. Пострадавшую госпитализировали. По данным радиостанции, сейчас врачи борются за ее жизнь.
Преступника задержали на месте и доставили в полицейский участок. По предварительным данным, нападение стало следствием конфликта между учительницей и учеником, возникшего из-за замечаний педагога.
Министр образования Франции Эдуар Жеффре выразил свою поддержку пострадавшей учительнице и ее семье. Он также заявил, что лично посетит место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
3 февраля в школе №4 Кодинска Красноярского края 14-летняя девочка напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. По предварительным данным, ученица седьмого класса попыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники. Позже она ранила другую школьницу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее отпустили после осмотра. В результате происшествия было возбуждено два уголовных дела.