СМИ: во Франции ученик колледжа напал с ножом на учительницу

3 февраля в школе №4 Кодинска Красноярского края 14-летняя девочка напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. По предварительным данным, ученица седьмого класса попыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники. Позже она ранила другую школьницу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее отпустили после осмотра. В результате происшествия было возбуждено два уголовных дела.