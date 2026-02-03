В Красноярском крае школьница напала на учителя и ранила ученицу

Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Позже мэр города Ратмир Мавлиев рассказал, что напавшего на школу девятиклассника обижали сверстники. На допросе юноша заявил, что не хотел никому навредить, а только «припугнуть».