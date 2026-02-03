В Красноярском крае школьница напала на учителя и ранила ученицу
В школе №4 Кодинска Красноярского края 14-летняя девочка напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. Об этом сообщило в Telegram-канале МВД региона.
По предварительным данным, ученица седьмого класса попыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники. Позже она ранила другую школьницу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее отпустили после осмотра.
Нападавшая задержана, сейчас с девочкой и ее семьей работают полицейские.
Как рассказали ТАСС в ГУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, в результате происшествия было возбуждено два уголовных дела.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Позже мэр города Ратмир Мавлиев рассказал, что напавшего на школу девятиклассника обижали сверстники. На допросе юноша заявил, что не хотел никому навредить, а только «припугнуть».