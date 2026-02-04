Палата представителей США поддержала возобновление работы правительства

Палата представителей США поддержала возобновление работы правительстваШатдаун был спровоцирован убийствами американцев сотрудниками ICE
Палата представителей США проголосовала за законопроект о возобновлении финансировании правительства. Об этом сообщил телеканала CBS News.
Инициативу поддержали 217 конгрессменов, против – 214 парламентариев. Законопроект должен рассмотреть президент США Дональд Трамп.
CBS News отметил, что, хотя правительство вскоре может возобновить работу, борьба за Министерство внутренней безопасности США (DHS), которое будет финансироваться только до 13 февраля, далека от завершения.
«Если законодателям не удастся достичь соглашения о финансировании министерства, <...> в конце этого месяца может произойти еще одно частичное прекращение работы правительства», – говорится в сообщении.
Частичное закрытие правительство произошло 31 января. Демократы в конгрессе США выразили недовольство действиями иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), подотчетной DHS. Это произошло после того, как двое граждан США погибли от рук федеральный агентов в Миннесоте. Администрация президента США и сам Трамп обвинили жертв в препятствовании работе сотрудников ICE.
Это уже пятый шатдаун при администрации Трампа. Первые три остановки правительства произошли в ходе его первого президентского срока с 2017 по 2021 г. Последние два – при его втором сроке на посту главы государства.