Трамп: Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов по Украине

Президент России Владимир Путин сдержал свое слово, на время приостановив удары по Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп прессе.

«Он [Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно», – сказал глава Белого дома.

Трамп также сообщил, что провел разговор с Путиным, но не уточнил детали и дату контакта.

29 января Трамп заявил о личной просьбе к Путину не обстреливать объекты Киева и других городов республики в течение недели в условиях холодов. Американский лидер тогда утверждал, что «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент России якобы согласился.

В январе в результате ударов российской армии Киев практически полностью лишился электроснабжения. Издание «Страна» писало, что более 75% территории Киева осталось без света.

