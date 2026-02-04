Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в национальном мессенджере Max.
Больше всего БПЛА – 11 единиц – было ликвидировано в Брянской области. Еще восемь беспилотников российские военные сбили в Белгородской области, четыре – в Ростовской. Один БПЛА был уничтожен в Астраханской области.
Утром 4 февраля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда («Гумрак»).
Предыдущей ночью, 3 февраля, как сообщало российское оборонное ведомство, силы ПВО ликвидировали 10 украинских беспилотников над регионами РФ. По три БПЛА было уничтожено в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.