Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника над регионами России

Предыдущей ночью, 3 февраля, как сообщало российское оборонное ведомство, силы ПВО ликвидировали 10 украинских беспилотников над регионами РФ. По три БПЛА было уничтожено в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.