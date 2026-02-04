Белоусов: более 10 000 единиц вооружений поступило в российские войска в январе

12 января первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 2025 г. в рамках спецоперации на Украине апробацию прошли более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники. Он отметил, что в ближайшее время планируется также продемонстрировать дополнительное количество военной техники.