Белоусов: более 10 000 единиц вооружений поступило в российские войска в январе
В январе в российскую армию поступило более 10 000 единиц вооружений и около 2 млн средств поражения, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания.
Он добавил, что в планах на 2026 г. поставить более 310 000 образцов техники и около 21 млн средств поражения. Таких результатов позволила достичь организация ритмичной работы на предприятиях и конструктивное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.
Чтобы российский оборонно-промышленный комплекс своевременно закупал комплектующие, разрешено привлекать кредитные средства опорного банка до поступления бюджетных средств. Для сохранения ритмичности поставок в 2027 г., по словам министра обороны, уже организована работа по контрактации техники и средств поражения, которые имеют длительный цикл изготовления.
12 января первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в 2025 г. в рамках спецоперации на Украине апробацию прошли более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники. Он отметил, что в ближайшее время планируется также продемонстрировать дополнительное количество военной техники.