Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 40%

Общий объем газа в хранилищах сейчас составляет около 44 млрд куб. м. Они заполнены на 39,86%, что на 16,2 п. п. ниже, чем средний показатель на дату за последние пять лет. В 2025 г. в этот период ПХГ были заполнены на 52,6%, а в конце отопительного сезона в ПХГ оставалось еще 33,57% запасов.