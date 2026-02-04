Запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 40%
Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились ниже 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Общий объем газа в хранилищах сейчас составляет около 44 млрд куб. м. Они заполнены на 39,86%, что на 16,2 п. п. ниже, чем средний показатель на дату за последние пять лет. В 2025 г. в этот период ПХГ были заполнены на 52,6%, а в конце отопительного сезона в ПХГ оставалось еще 33,57% запасов.
На 2 февраля показатель отбора из ПХГ составил 742 млн куб. м. С начала месяца количество изъятого из хранилищ газа стало третьим максимальным для февраля. Отопительный сезон начался 13 октября 2025 г., с тех пор было использовано около 52,5 млрд куб м газа. Общий уровень отбора превысил 47,5 млрд куб. м, или 87% от закаченного летом газа.
Средняя цена закупки газа в Европе в январе составила составила $415 за 1000 куб. м против $334 в декабре 2025 г. из-за сильных холодов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в декабре в среднем составила 20%, в январе – 19%.
1 февраля газета Financial Times сообщала, что запасы газа в Европейском союзе упали до самого низкого уровня с 2022 г. По состоянию на 29 января в ЕС не хватало примерно 130 полных партий газа по сравнению с уровнем прошлого года. Объем газа в резервуарах составляет 43% от их емкости.