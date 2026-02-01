Газета
Главная / Бизнес /

Запасы газа в Европе упали до самого низкого уровня с 2022 года

По данным FT, такая динамика обусловлена сокращением поставок и сильными морозами
Ведомости

Запасы газа в Европейском союзе (ЕС) упали до самого низкого уровня с 2022 г., пишет газета Financial Times (FT).

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 29 января в ЕС не хватало примерно 130 полных партий газа по сравнению с уровнем прошлого года. Объем газа в резервуарах составляет 43% от их емкости.

До середины января запасы сокращались быстрее, чем обычно. Это особенно заметно в Германии. В хранилищах ФРГ на 20% меньше газа, чем на пиковом уровне предыдущего года.

«Газпром» сообщил о рекордно низких запасах газа в хранилищах Нидерландов

Бизнес / ТЭК

FT пишет, что на сокращение запасов повлияли и высокие цены на газ в Европе, которая все больше зависит от морских поставок СПГ из США после резкого сокращения трубопроводного экспорта из России. Сильные зимние штормы у берегов Соединенных Штатов усложнили поставки еще сильнее. Континент вступил в зиму с более низкими, чем обычно, запасами, а суровая погода ускорила потребление топлива.

26 января сообщалось, что с начала отопительного сезона Европа отобрала более 40 млрд куб. м газа, что превышает 75% летних объемов закачки. Также отмечалось, что запасы газа в хранилище Прибалтики опустились ниже трети, что может создать риски для надежного снабжения стран региона и Финляндии на фоне холодной погоды. На 28 января заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах оказалась самой низкой для этой даты за всю историю наблюдений.

