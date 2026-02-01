Запасы газа в Европе упали до самого низкого уровня с 2022 года

26 января сообщалось, что с начала отопительного сезона Европа отобрала более 40 млрд куб. м газа, что превышает 75% летних объемов закачки. Также отмечалось, что запасы газа в хранилище Прибалтики опустились ниже трети, что может создать риски для надежного снабжения стран региона и Финляндии на фоне холодной погоды. На 28 января заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах оказалась самой низкой для этой даты за всю историю наблюдений.