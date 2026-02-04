BBC: лишенный титула экс-принц Эндрю покинул свой дом в Виндзоре
Бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбаттен-Виндзор переехал из своего дома в Виндзоре в поместье Сандрингем в Норфолке. Об этом сообщает BBC.
Маунтбаттен-Виндзор покинул Роял-Лодж вечером 2 февраля и сейчас проживает в поместье Сандрингем, пока его постоянный дом находится на ремонте. О том что Маунтбаттен-Виндзор покинет Роял-Лодж, Букингемский дворец объявлял в октябре 2025 г. одновременно с лишением его титула принца.
По данным BBC, на Маунтбаттен-Виндзора нарастает давление с требованием дать показания в США насчет его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальных преступлениях. Маунтбаттен-Виндзор отрицал какие-либо правонарушения.
Маунтбаттен-Виндзор лишился своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров покойной Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна, писала Sky News. Женщина обвинила Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021 г., но дело было урегулировано во внесудебном порядке. Принц отверг выдвинутые против него обвинения.