Дмитриев опубликовал фото высоток в Абу-Даби с борта самолета

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях снимок высоток в Абу-Даби, сделанный с борта самолета.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби 23 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что изначально второй раунд был запланирован на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон. Второй раунд состоится 4–5 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что на трехсторонних переговорах будут присутствовать спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.

