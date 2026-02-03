Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах России и Украины в Абу-Даби
На трехсторонних переговорах РФ, Украины и США будут присутствовать спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Начавшиеся в ОАЭ переговоры Москвы и Киева она назвала историческими, передает «РИА Новости».
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби стартовали 23 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что изначально второй раунд был запланирован на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон. Второй раунд пройдет 4–5 февраля.
О том что Уиткофф может посетить Абу-Даби в эти даты, передавал Axios. Последние дни президент США несколько раз заявил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.