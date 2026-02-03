Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах России и Украины в Абу-Даби

Ведомости

На трехсторонних переговорах РФ, Украины и США будут присутствовать спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Начавшиеся в ОАЭ переговоры Москвы и Киева она назвала историческими, передает «РИА Новости».

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби стартовали 23 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что изначально второй раунд был запланирован на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон. Второй раунд пройдет 4–5 февраля.

Читайте также:Кто такой Стив Уиткофф

О том что Уиткофф может посетить Абу-Даби в эти даты, передавал Axios. Последние дни президент США несколько раз заявил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте