Киев намерен обсудить прекращение огня в ходе переговоров в Абу-Даби

Ведомости

Украинская сторона на переговорах в Абу-Даби продолжит обсуждать детали дальнейшего прекращения огня, сообщил источник «РБК-Украина», знакомый с деталями процесса.

По его словам, наиболее проблемным в переговорном процессе остается территориальный вопрос. Украина считает неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России.

Источник «РБК-Украина» заявил, что первый раунд был вводным. Однако общение между военными позволило перейти к обсуждению конкретных технических аспектов вместо политических лозунгов, заявил собеседник агентства.

Тогда обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил и как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, а также какие страны могут быть представлены в центрах по контролю и координации этих вопросов. Их поднимут и на переговорах 4–5 февраля.

Москва, Киев и Вашингтон проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби с 23 января. 30 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.

Следующий раунд состоится 4 и 5 февраля также в Абу-Даби. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.

