NYT: разведка США объяснила «паранойей» чистки в армии КНР

Американская разведка связывает недавние чистки среди высшего командования китайской армии, включая дело против заместителя председателя Центрального военного совета, генерала Чжан Юся и его соратника Лю Чжэньли, с подозрительность председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что с момента своего прихода к власти в 2012 г. китайский лидер укреплял свое влияние через чистки и антикоррупционные кампании. Теперь он оставил только одного из шести генералов, назначенных в Центральную военную комиссию в 2022 г.

Массовые чистки армии перерастают в Китае во внутренний кризис

Другая американская газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее утверждала, что генерала обвинили в шпионаже в пользу США и передаче ядерных секретов. Однако собеседники NYT не нашили подтверждений таким обвинениям.

Как поясняет газета, для американского правительства важно понять причины чисток в армии Китая и психическое состояние китайского лидера, поскольку под его руководством находится одна из самых мощных армий мира и он оказывает значительное влияние на мировую экономику.

WSJ писала, что отстранение Чжана фактически устранило военных руководителей, способных сдерживать решения Си. Концентрация власти в руках китайского лидера сделала его единственным центром принятия решений, что может способствовать возможному вторжению на Тайвань.

