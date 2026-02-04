Путин и Си Цзиньпин поговорят по видеосвязи
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 4 февраля переговоры по видеосвязи. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Разговор должен состояться во второй половине дня по пекинскому времени (на пять часов больше, чем мск). Лидер Китая во время разговора будет находиться в Доме народных собраний в Пекине. Иных подробностей не приводится. Кремль пока не подтверждал разговор глав государств.
Прошлые переговоры лидеров прошли в очном формате в составе делегаций в начале сентября 2025 г. Президент РФ посетил Китай по приглашению Си. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и посетил Пекин.
Стороны по результатам диалога подписали 22 документа, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
Нынешние переговоры пройдут на фоне старта второго раунда переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Москва и Киев близки к урегулированию. На фоне этих заявлений стало известно, что новую встречу посетят его спецпосланник Стивен Уиткофф и его зять, бизнесмен Джаред Кушнер.