Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязиПрезидент РФ поздравил китайский народ с наступающим Праздником весны
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили в формате видеосвязи. Об этом сообщили в Кремле.
В начале беседы российский лидер отметил, что партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина носят образцовый характер. «В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран», – заявил Путин.
Он подчеркнул, что этот документ способствует укреплению всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а также повышению благосостояния граждан двух государств. Путин также заверил в поддержке совместных усилий по обеспечению суверенитета и безопасности обеих стран, их социально-экономического процветания и права на собственный путь развития.
Говоря об итогах прошедшего года, президент России напомнил о совместных мероприятиях в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. «То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировало всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду», – отметил он.
По словам Путина, встречи в Москве и Пекине позволили наметить масштабные задачи по углублению двусторонней кооперации, а правительства двух стран ведут ежедневную работу по реализации достигнутых договоренностей.
Экономическое сотрудничество, как заявил президент, продолжает стабильно развиваться: товарооборот уже третий год подряд превышает отметку в $200 млрд. Россия остается одним из лидеров по поставкам энергоресурсов в КНР. «Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – подчеркнул Путин.
Он также отметил развитие диалога в сфере мирного атома, продвижение высокотехнологичных проектов, включая промышленность и исследование космоса, а также рост торговли сельхозпродукцией более чем на 20%.
Президент РФ обратил внимание и на расширение гуманитарных обменов. В рамках Годов культуры прошло более 400 мероприятий, вызвавших интерес у граждан двух стран. Начались и «перекрестные» Годы образования: в России обучаются более 56 000 китайских студентов, в Китае – свыше 21 000 российских.
Путин выразил признательность за инициативу по введению безвизового режима, отметив, что с ее реализацией существенных вопросов не возникает.
Касаясь международной обстановки, президент заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях «нарастающей турбулентности» в мире. Россия готова продолжать тесную координацию на двустороннем треке и на многосторонних площадках – в ООН, БРИКС, ШОС и других.
Путин отдельно поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с наступающим Праздником весны. Также он отметил, что в Москве будут отмечать Китайский Новый год.