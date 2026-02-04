Газета
Главная / Политика /

Си призвал разработать «новый грандиозный план» развития отношений РФ и Китая

Ведомости

Москве и Пекину следует разработать «новый грандиозный план» развития двусторонних отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», – сказал он.

4 февраля Си и Путин начали переговоры по видеосвязи. Путин отметил, что в этом году страны отмечают 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Прошлые контакты состоялись в начале сентября 2025 г. Тогда Путин с делегацией посетили саммит Шанхайской организации сотрудничества и Пекин. Стороны подписали 22 документа, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

