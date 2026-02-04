Газета
Главная / Политика /

Трехсторонние переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби

Они будут идти в закрытом режиме
Ведомости

Второй раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США стартовал в Абу-Даби, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, переговоры проходят в разных форматах. Ожидается, что они продлятся два дня и будут идти в закрытом режиме, сообщали «РИА Новости». По данным источника агентства, пресс-конференция по итогам встреч не планируется.

Новый раунд переговоров будет проходить 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон. «РБК-Украина» писало со ссылкой на источник, что украинская сторона на переговорах продолжит обсуждать детали дальнейшего прекращения огня. Наиболее проблемным в переговорном процессе остается территориальный вопрос, добавил он.

Москва, Киев и Вашингтон проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби с 23 января. 30 января президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.

