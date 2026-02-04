Трехсторонние переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби

Новый раунд переговоров будет проходить 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон. «РБК-Украина» писало со ссылкой на источник, что украинская сторона на переговорах продолжит обсуждать детали дальнейшего прекращения огня. Наиболее проблемным в переговорном процессе остается территориальный вопрос, добавил он.