Убитого сына Каддафи могут похоронить к югу от Триполи

Политика Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, могут похоронить в городе Бани-Валид к югу от Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье.