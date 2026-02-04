Убитого сына Каддафи могут похоронить к югу от Триполи
Политика Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, могут похоронить в городе Бани-Валид к югу от Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье.
Его тело будет вывезено из Зинтана 4 февраля. О месте захоронения родственники сообщат в «ближайшие часы».
Каддафи был убит 3 февраля на западе Ливии. По последним данным, в убийстве участвовали четыре человека. Подчиняющаяся минобороны в правительстве национального единства Ливии (признано ООН) 444-я боевая бригада отвергла свою причастность к убийству.
Погибший был вторым сыном Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 г. Его отец правил Ливией 42 года – с 1969 г.