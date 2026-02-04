Песков: Иванов сам покинул пост спецпредставителя президента РФ

В начале 1980-х гг. Иванов окончил Краснознаменный институт КГБ и начал службу во внешней разведке, специализируясь на политической разведке. Работал за рубежом, в том числе в Финляндии и Кении. В июле 1998 г. по инициативе Путина Иванов перешел из Службы внешней разведки в ФСБ, где возглавил аналитическое направление и стал заместителем директора службы. В ноябре 1999 г. он был назначен секретарем Совета безопасности России.