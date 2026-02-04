Газета
Песков: Иванов сам покинул пост спецпредставителя президента РФ

Ведомости

Сергей Иванов сам попросил освободить его от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Об этом сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

4 февраля президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий Иванова от должности спецпредставителя главы государства.

Иванов занимал пост спецпредставителя президента почти 10 лет, с августа 2016 г.

В начале 1980-х гг. Иванов окончил Краснознаменный институт КГБ и начал службу во внешней разведке, специализируясь на политической разведке. Работал за рубежом, в том числе в Финляндии и Кении. В июле 1998 г. по инициативе Путина Иванов перешел из Службы внешней разведки в ФСБ, где возглавил аналитическое направление и стал заместителем директора службы. В ноябре 1999 г. он был назначен секретарем Совета безопасности России.

С 2001 по 2007 г. Иванов занимал пост министра обороны. В феврале 2007 г. он был назначен первым заместителем председателя правительства РФ, где курировал военно-промышленный комплекс и ряд крупных госкорпораций. В декабре 2011 г. Иванов возглавил администрацию президента и оставался на этой должности до 2016 г. После этого он работал специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

