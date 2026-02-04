Axios: завершился первый день переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 февраля призвал не ждать от Кремля сообщений по трехсторонним переговорам РФ. «Ждать сообщений пока не нужно, мы не планируем каких-то сообщений. Работа сегодня начнется. По времени – участники делегации регулируют время начала там на месте, в зависимости от готовности делегаций», – сказал он.