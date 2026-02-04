Axios: завершился первый день переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби
Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в столице Абу-Даби. Они возобновятся 5 февраля. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник в соцсети X. Украинская сторона характеризовала их как продуктивные.
Трехсторонние переговоры начались 23 января. На встречах обсуждаются территориальный вопрос и гарантии безопасности для Украины. Стороны заявляли, что диалог сложный. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет передавать Москве подконтрольные ему территории.
Второй раунд переговоров в ОАЭ стартовал 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. Ожидается, что они продлятся два дня и будут идти в закрытом режиме. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 февраля призвал не ждать от Кремля сообщений по трехсторонним переговорам РФ. «Ждать сообщений пока не нужно, мы не планируем каких-то сообщений. Работа сегодня начнется. По времени – участники делегации регулируют время начала там на месте, в зависимости от готовности делегаций», – сказал он.