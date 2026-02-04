Газета
Главная / Политика /

Лавров: позиция России по урегулированию на Украине не менялась

Ведомости

Российская позиция по урегулированию на Украине осталась прежней. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Russia Today.

«Президент [России Владимир] Путин говорил, что мы заинтересованы в дипломатическом урегулировании. Мы ни разу не меняли наши требования», – сказал он.

По словам Лаврова, «многие другие» участники переговорного процесса «передвигали стойки ворот много раз».

20 января министр заявил, что Вашингтон единственный предложил Москве реальное урегулирование на Украине с учетом интересов российской стороны. Лавров указывал, что предложения, которые нацелены на сохранение нынешних властей Украины, «абсолютно неприемлемы» для Москвы. Министр считает, что Киев сейчас находится в «очень плохой ситуации» на фронте и в политическом плане.

В январе в Абу-Даби (ОАЭ) стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Первый раунд прошел 23–24 января, второй начался 4 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 февраля призвал не ждать от Кремля сообщений по трехсторонним переговорам РФ.

