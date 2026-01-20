Лавров: США единственные предложили России реальное урегулирование на Украине
Вашингтон единственный предложил Москве реальное урегулирование на Украине с учетом интересов российской стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«При Трампе США стали единственной страной, которая выразила понимание, не только выразила понимание учета интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса», – сказал министр.
Лавров заявил, что предложения, которые нацелены на сохранение нынешних властей Украины, «абсолютно неприемлемы» для России. Министр считает, что Киев сейчас находится в «очень плохой ситуации» на фронте и в политическом плане.
Министр говорил 14 января, что Москва открыта к контактам с Вашингтоном по Украине, если эти переговоры «имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы».
16 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» по ряду пунктов проекта мирного соглашения, но подчеркнул, что Украина сохраняет инициативу в переговорах. До этого Трамп обвинил Зеленского в том, что он является причиной продолжения конфликта. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин готов к заключению сделки.