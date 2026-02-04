Рубио: в урегулировании конфликта на Украине остались самые сложные вопросы
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что количество нерешенных вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине существенно сократилось, но «наиболее сложные» из них по-прежнему остаются без решения. Об этом он сказал на совещании в госдепе. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.
«Мы считаем, что добились реального прогресса. Если посмотреть на список открытых вопросов, существовавший в это же время в прошлом году, и на список открытых вопросов сейчас в рамках регионального мирного соглашения между Украиной и Россией, то он существенно сократился», – отметил Рубио.
По его словам, в этом и заключаются «хорошие новости». Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что «плохая новость состоит в том, что остались самые сложные вопросы», а сам конфликт при этом продолжается.
Рубио также заявил, что США намерены и дальше сохранять приверженность переговорному процессу. Он отметил, что прорыв в мирном урегулировании может произойти в момент, когда «надежды практически не остается».
3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия «трудных решений». Он подчеркнул, что путь к прекращению боевых действий будет непростым.
В январе в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом.