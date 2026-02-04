Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: в урегулировании конфликта на Украине остались самые сложные вопросы

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что количество нерешенных вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине существенно сократилось, но «наиболее сложные» из них по-прежнему остаются без решения. Об этом он сказал на совещании в госдепе. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«Мы считаем, что добились реального прогресса. Если посмотреть на список открытых вопросов, существовавший в это же время в прошлом году, и на список открытых вопросов сейчас в рамках регионального мирного соглашения между Украиной и Россией, то он существенно сократился», – отметил Рубио.

По его словам, в этом и заключаются «хорошие новости». Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что «плохая новость состоит в том, что остались самые сложные вопросы», а сам конфликт при этом продолжается.

Рубио также заявил, что США намерены и дальше сохранять приверженность переговорному процессу. Он отметил, что прорыв в мирном урегулировании может произойти в момент, когда «надежды практически не остается».

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия «трудных решений». Он подчеркнул, что путь к прекращению боевых действий будет непростым.

В январе в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте