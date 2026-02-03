Рютте заявил о необходимости трудных решений для достижения мира на Украине
Достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия «трудных решений», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде Украины во время визита в Киев. Его слова передает Reuters.
Он подчеркнул, что путь к прекращению боевых действий будет непростым. Рютте также отметил роль международной поддержки Украины, указав, что программа закупки вооружений PURL обеспечивает около 90% ракет для украинской системы противовоздушной обороны.
28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при переговорах в Абу-Даби достигнуто общее соглашение относительно гарантий безопасности для Украины. В частности, он рассказал, что договоренности предполагают развертывание «небольшого контингента» европейских войск. Речь идет о французских войсках и поддержке США.
В январе в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом.