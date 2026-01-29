WSJ описала возможные сценарии завершения конфликта на Украине

Второй сценарий, описанный WSJ, связан с постепенным истощением украинских ресурсов. Издание отмечает, что украинская армия сталкивается с дефицитом личного состава. Эксперты предупреждают, что в условиях конфликта на истощение перелом может произойти не сразу, а после накопления критических потерь. В таком случае Киеву придется согласиться на сделку, которая будет «лучше, чем альтернативный вариант». Соглашение будет предусматривать территориальные уступки, ограничения военного потенциала и ограниченные гарантии безопасности со стороны США.