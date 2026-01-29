WSJ описала возможные сценарии завершения конфликта на Украине
Американское издание The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором рассматриваются три возможных сценария развития и завершения конфликта между Россией и Украиной на фоне затяжных боевых действий и идущих трехсторонних переговоров.
По версии издания, наиболее вероятно продолжение боевых действий параллельно с дипломатическими попытками добиться соглашения. Администрация президента США Дональда Трампа, отмечает WSJ, предполагает, что Москва согласится на подписание мирного договора в обмен на «территориальные уступки» Украине. При этом украинская сторона не уверена, будут ли переговоры эффективными, и настроена к ним скептически, подчеркивает издание.
Второй сценарий, описанный WSJ, связан с постепенным истощением украинских ресурсов. Издание отмечает, что украинская армия сталкивается с дефицитом личного состава. Эксперты предупреждают, что в условиях конфликта на истощение перелом может произойти не сразу, а после накопления критических потерь. В таком случае Киеву придется согласиться на сделку, которая будет «лучше, чем альтернативный вариант». Соглашение будет предусматривать территориальные уступки, ограничения военного потенциала и ограниченные гарантии безопасности со стороны США.
Третий сценарий предполагает ослабление способности России продолжать конфликт. WSJ указывает на якобы стагнацию российской экономики, давление санкций, снижение нефтяных доходов, удары по энергетической инфраструктуре и меры Запада против так называемого «теневого флота».
28 января Reuters сообщал, что США требуют от Украины подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от Штатов. Источник издания заявил, что Вашингтон не указывает Киеву, что должно быть включено в мирное соглашение. По его словам, предположение о том, что американская сторона пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки, вводит в заблуждение.
В январе в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом. В ходе брифинга Песков охарактеризовал начало переговоров по Украине как «сложное».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на уступки по территориям. Прежде украинская сторона заявляла, что готова остановить линию фронта на нынешних позициях.