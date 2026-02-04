Лукашенко перенес повышение тарифов ЖКХ для населения с января на март
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение перенести повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения с 1 января на 1 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
С инициативой о переносе сроков выступило правительство, и президент поддержал это предложение. Решение принято с целью не допустить резкого увеличения финансовой нагрузки на граждан при оплате коммунальных услуг.
В январе из-за неблагоприятных погодных условий и устойчиво низких температур расходы на отопление значительно выросли. По предварительным оценкам, потребление тепловой и электрической энергии, а также природного газа оказалось на 45% выше, чем в декабре 2025 г., что могло привести к существенному росту платежей за отопление.
26 ноября 2025 г. правительство России утвердило предельные параметры индексации платы за ЖКУ на 2026 г. Тарифы будут повышены дважды – с 1 января и с 1 октября. В Москве тарифы с 1 октября могут вырасти до 15%, в Московской области – на 12,8%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%, в Ленинградской области – на 9,2%.