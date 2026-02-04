Лукашенко перенес повышение тарифов ЖКХ для населения с января на март

26 ноября 2025 г. правительство России утвердило предельные параметры индексации платы за ЖКУ на 2026 г. Тарифы будут повышены дважды – с 1 января и с 1 октября. В Москве тарифы с 1 октября могут вырасти до 15%, в Московской области – на 12,8%, в Санкт-Петербурге – на 14,6%, в Ленинградской области – на 9,2%.