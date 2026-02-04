Умеров посчитал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными
Переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби стали содержательными и продуктивными. Об этом сообщил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.
«Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения», – написал он.
По словам Умерова, он также готовит отчет для президента Украины Владимира Зеленского о ходе переговоров.
4 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что прогресс в рамках украинского регулирования не будет раскрыт до того, как проявится реальный прорыв, так как эта тема чувствительна. Он отметил, что Вашингтон ставит целью сохранение приверженности этому процессу. Рубио добавил, что прогресс заметен при сравнении перечня нерешенных вопросов год назад с тем списком, который существует сейчас «на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией».
Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США стартовали в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля подчеркнул, что не нужно ждать сообщений. «Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», – добавил он.