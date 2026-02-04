Умеров посчитал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными

4 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что прогресс в рамках украинского регулирования не будет раскрыт до того, как проявится реальный прорыв, так как эта тема чувствительна. Он отметил, что Вашингтон ставит целью сохранение приверженности этому процессу. Рубио добавил, что прогресс заметен при сравнении перечня нерешенных вопросов год назад с тем списком, который существует сейчас «на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией».