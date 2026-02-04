Газета
Зеленский назначил Луговского врио главы Службы внешней разведки

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский стал временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского.

Луговского назначили на пост врио главы службы разведки в связи с переходом прежнего руководителя Олега Иващенко на новую должность. Зеленский назначил его руководителем Главного управления разведки (ГУР) страны.

На этой должность Иващенко сменил Кирилла Буданова. Сам Буданов возглавил офис президента Украины после отставки Андрея Ермака.

Ермак подал в отставку на фоне расследования антикоррупционных ведомств. В ноябре 2025 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у бывшего главы офиса украинского президента. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Ермаку могут предъявить обвинение в рамках дела Тимура Миндича.

Читайте также:Что стоит за назначением Буданова на должность главы офиса Зеленского
