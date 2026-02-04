Зеленский назначил Луговского врио главы Службы внешней разведки

Ермак подал в отставку на фоне расследования антикоррупционных ведомств. В ноябре 2025 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у бывшего главы офиса украинского президента. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Ермаку могут предъявить обвинение в рамках дела Тимура Миндича.