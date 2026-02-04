Fox News: виновного в попытке покушения на Трампа осудили на пожизненный срок
Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к пожизненному заключению признанного виновным в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута, сообщил телеканал Fox News.
«Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению», – указано в публикации. По данным телеканала, суд также добавил к пожизненному сроку еще семь лет тюрьмы.
15 сентября 2024 г. поблизости от американского лидера произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Трамп не пострадал.
16 сентября он поблагодарил Секретную службу за предотвращение попытки покушения на него. Агент американской службы открыл огонь, так как заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270–460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. 58-летний Рут активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем».