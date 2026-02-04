Медведев отреагировал на окончание ДСНВ мемом «зима близко»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на окончание Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) мемом «зима близко» и словами «вот и все». Такой пост он сделал в соцсети Х.
«Впервые с 1972 г. у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы», – написал зампред Совбеза.
4 февраля Россия сообщила об истечении срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в связи с тем, что США так и не отреагировали на предложения российской стороны.
МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках, но намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.