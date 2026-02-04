Николаю Булаеву рекомендовали продолжить работу в Центризбиркоме

15 членов комиссии проходят по квотам СФ, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Сбор предложений уже начался, сказал «Ведомостям» собеседник в Совете Федерации. Глава государства обычно последним назначает своих представителей (в 2011 г. он сделал это 14 марта, в 2016 г. – 3 марта, в 2021 г. – 19 марта).