Николаю Булаеву рекомендовали продолжить работу в Центризбиркоме

Ведомости

Как и предсказывали «Ведомости», заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев с высокой вероятностью продолжит работу. Его кандидатуру 4 февраля рекомендовало Совету Федерации (СФ) петербургское заксобрание. «Смогу быть полезным? Буду стараться», – заявил он (цитата по ТАСС).

Булаев работает в составе ЦИК с 2016 г. Тогда произошла серьезная ротация комиссии и смена ее руководства в полном составе.

15 членов комиссии проходят по квотам СФ, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Сбор предложений уже начался, сказал «Ведомостям» собеседник в Совете Федерации. Глава государства обычно последним назначает своих представителей (в 2011 г. он сделал это 14 марта, в 2016 г. – 3 марта, в 2021 г. – 19 марта).

«Ведомости» писали 13 ноября 2025 г. со ссылкой на источники, что радикальное обновление руководства ЦИК не обсуждается. Тогда речь шла о главе комиссии Элле Памфиловой (с 2016 г., квота президента), Булаеве и секретаре комиссии Наталье Будариной (с 2021 г., квота президента).

Процедура должна быть завершена к 29 марта, отметил собеседник «Ведомостей». В этот день пять лет назад начал работать нынешний созыв ЦИК – а значит, закончатся и его полномочия.

