Захарова с иронией ответила на призыв Латвии и Эстонии начать переговоры с РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про «место за столом» после призыва Латвии и Эстонии вернуться к переговорам с РФ. Своим мнением дипломат поделилась с «РИА Новости».
«Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили Euronews о предложении назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Силиня в качестве потенциальных представителей Евросоюза назвала президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Великобритании Кира Стармера. Карис отметил, что посланник должен быть представителем крупной европейской страны и иметь «авторитет у обеих сторон».
В январе Politico писала со ссылкой на источники, что страны ЕС обсуждают вариант создания должности спецпредставителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. В Италии на этой должности видят бывшего премьер-министра Марио Драги, а в самом ЕС предполагают, что спецпредставителем мог бы стать президент Финляндии Александр Стубб.