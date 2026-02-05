Захарова с иронией ответила на призыв Латвии и Эстонии начать переговоры с РФ

В январе Politico писала со ссылкой на источники, что страны ЕС обсуждают вариант создания должности спецпредставителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. В Италии на этой должности видят бывшего премьер-министра Марио Драги, а в самом ЕС предполагают, что спецпредставителем мог бы стать президент Финляндии Александр Стубб.