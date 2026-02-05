Путин вручит ученым знаки лауреатов премии за научные достижения
Президент России Владимир Путин в предверии Дня российской науки, который будет отмечаться 8 февраля, на официальной церемонии в Кремле 5 февраля вручит молодым ученым знаки лауреатов премии за значимые научные достижения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, в этот же день Путин посетит торжественное мероприятие в честь открытия Года единства народов России и выступит на нем. У президента также запланированы отдельные рабочие встречи непубличного характера.
25 декабря 2025 г. Путин объявил 2026 г. Годом единства народов России. В этот же день глава государства поручил кабмину образовать организационный комитет по проведению Года единства и утвердить его состав, обеспечить реализацию плана основных мероприятий и определить источники финансирования.
Он также подписал указ о назначении первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяны Голиковой сопредседателями оргкомитета.