Голикова и Кириенко возглавят комитет по проведению Года единства народов в РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера РФ Татьяну Голикову сопредседателями организационного комитета по проведению Года единства народов России. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования правовых актов.
Правительству поручается образовать оргкомитет и утвердить его состав. Кроме того, обеспечить разработку и реализацию плана основных мероприятий, а также определить источники финансирования.
Другой пункт указа рекомендует исполнительным органам субъектов РФ провести необходимые мероприятия в рамках Года единства.
Ранее Путин объявил 2026 г. Годом единства народов России. Соответствующий указ уже подписан, сообщил глава государства, открывая заседание Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.