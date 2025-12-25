Газета
Голикова и Кириенко возглавят комитет по проведению Года единства народов в РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и вице-премьера РФ Татьяну Голикову сопредседателями организационного комитета по проведению Года единства народов России. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования правовых актов.

Правительству поручается образовать оргкомитет и утвердить его состав. Кроме того, обеспечить разработку и реализацию плана основных мероприятий, а также определить источники финансирования.

Другой пункт указа рекомендует исполнительным органам субъектов РФ провести необходимые мероприятия в рамках Года единства.

Ранее Путин объявил 2026 г. Годом единства народов России. Соответствующий указ уже подписан, сообщил глава государства, открывая заседание Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

