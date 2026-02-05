В Кремле негативно оценили окончание действия ДСНВ

По словам Пескова, эта тема уже упоминалась в числе отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильности. Он напомнил, что Китай не хочет участвовать в подобных переговорах, так как считает их нецелесообразными, а свой ядерный потенциал – несопоставимым с потенциалом США и России. Эту позицию Москва также уважает.