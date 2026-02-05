В Кремле негативно оценили окончание действия ДСНВ

В Кремле негативно оценили окончание действия ДСНВВашингтон так и не ответил на инициативу Москвы
Москва негативно и с сожалением относится к тому, что 5 февраля истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи. Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год, даже после завершения срока действия этого документа», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, эта тема уже упоминалась в числе отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильности. Он напомнил, что Китай не хочет участвовать в подобных переговорах, так как считает их нецелесообразными, а свой ядерный потенциал – несопоставимым с потенциалом США и России. Эту позицию Москва также уважает.
«В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заключил пресс-секретарь российского лидера.
5 февраля Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп планирует принять решение по контролю ядерного оружия с Россией, но сделает это «в соответствии со своим собственным графиком». Представитель Белого дома отметил, что американский лидер неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе ядерного оружия и указывал на свое желание вовлечь Китай в переговоры по контролю над вооружениями.