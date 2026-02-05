Россия высылает дипломата ФРГ в качестве ответа

Дипломату сообщили, что сотрудник посольства на самом деле работал на российские спецслужбы и, как утверждается, руководил задержанной. Одновременно федеральная прокуратура Германии арестовала по подозрению в «разведывательной агентурной деятельности» гражданку Германии украинского происхождения Илону В. Ей вменяется сбор с 2023 г. военной информации, включая данные об объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и поставках вооружений на Украину, и передача ее контактному лицу в российском посольстве.