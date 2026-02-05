Россия высылает дипломата ФРГ в качестве ответа
В ответ на объявление Германией персоной нон грата заместителя военного атташе посольства России в Берлине Москва вылет из страны дипломатического сотрудника посольства ФРГ. Об этом сообщил МИД РФ.
Ведомство сообщило, что 5 февраля вызвало руководителя дипломатической миссии Германии в РФ. ФРГ был заявлен решительный протест в связи с решением правительства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства РФ.
Выдвинутые против него обвинения в разведдеятельности в российском МИДе считают бездоказательными и не имеющими под собой оснований. Кроме того, российская сторона рассматривает действия Берлина «как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ».
О том, что Германия обязала заместителя военного атташе посольства России в Берлине покинуть страну в течение 72 часов, стало известно 22 января. Этот шаг последовал после ареста предполагаемой шпионки, которая, по данным следствия, якобы передавала ему секретные данные.
Дипломату сообщили, что сотрудник посольства на самом деле работал на российские спецслужбы и, как утверждается, руководил задержанной. Одновременно федеральная прокуратура Германии арестовала по подозрению в «разведывательной агентурной деятельности» гражданку Германии украинского происхождения Илону В. Ей вменяется сбор с 2023 г. военной информации, включая данные об объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и поставках вооружений на Украину, и передача ее контактному лицу в российском посольстве.