Путин заявил о молодости русского народа

«На таких же основах складывалась и наша многонациональная страна, Россия, когда в нее вливались разные народы. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию. Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям», – сказал Путин.