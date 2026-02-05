Путин заявил о молодости русского народа
Русский народ еще молод и устремлен в будущее, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии Года единства народов России.
«Не лишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские, как нация, как народ», – сказал Путин. Глава государства отметил, что формирование русского народа происходило на основе объединения различных славянских этносов, которые сплотились благодаря общей территории, экономическим интересам, единой власти и духовным ценностям. По его словам, схожие принципы лежали и в основе становления многонациональной России.
«На таких же основах складывалась и наша многонациональная страна, Россия, когда в нее вливались разные народы. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию. Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям», – сказал Путин.
Президент добавил, что сохранение культурного многообразия народов России является важной задачей и требует поддержки, поскольку оно сочетается с общими фундаментальными ценностями, объединяющими страну.
В конце декабря 2025 г. Путин объявил 2026 г. Годом единства народов России.