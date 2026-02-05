Лицо премьера Италии стерли с фрески в церкви Рима
Лицо премьер-министра Италии Джорджи Мелони, появившееся в церкви в Риме, стерли после общественного возмущения и проведенных расследований. Об этом сообщает CNN.
Волонтер-реставратор Бруно Валентинетти, который рисовал поверх фрески, изначально отрицал факт того, что лицо ангела было вдохновлено Мелони. Но 4 февраля он сообщил газете La Repubblica, что это действительно премьер-министр. При этом реконструктор настаивал, что изображение похоже на оригинальное оформление. «Я скрывал это, потому что Ватикан велел мне это сделать», – сказал он.
Валентинетти поручили убрать свою работу. В результате на месте лица ангела осталось белое пятно.
1 февраля в Риме начались два расследования после того, как в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина была обнаружена современная фреска с изображением херувима, обладающего портретным сходством с Мелони. Проверку инициировали римский викариат и управление по охране культурного наследия.
Фреска, созданная в 2000 г. и недавно отреставрированная, привлекла внимание не только явным сходством «ангельского» лика с лицом главы правительства, но и деталью: херувим держит в руках свиток с изображением карты Италии. Подобный символизм заставил многих усомниться в случайности такой «художественной находки». Настоятель базилики монсеньор Микелетти заявил, что не видит проблемы в образе ангела с лицом премьера. Автор работы категорически отвергает любые намеки на преднамеренность, называя их выдумками.
Сама Мелони отреагировала на историю с иронией. В социальных сетях она пошутила, что «определенно не похожа на ангела», однако многие наблюдатели отмечают, что подобный медийный поворот, пусть и скандальный, работает на ее публичный имидж.