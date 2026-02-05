Лицо премьера Италии стерли с фрески в церкви Рима

Волонтер-реставратор Бруно Валентинетти, который рисовал поверх фрески, изначально отрицал факт того, что лицо ангела было вдохновлено Мелони. Но 4 февраля он сообщил газете La Repubblica, что это действительно премьер-министр. При этом реконструктор настаивал, что изображение похоже на оригинальное оформление. «Я скрывал это, потому что Ватикан велел мне это сделать», – сказал он.