Над регионами РФ за пять часов сбили 40 украинских БПЛА

Средства ПВО с 13:00 до 18:00 мск уничтожили 40 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 24 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, восемь – над Ростовской областью, пять – над Брянской областью и три – над Курской областью.

5 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели врача-рентгенолога при атаке дрона ВСУ. По его словам, это произошло в селе Илек-Пеньковка, где беспилотник атаковал движущийся автомобиль.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов было ликвидировано в Краснодарском крае – 36.

