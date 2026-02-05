Над регионами РФ за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
Средства ПВО с 13:00 до 18:00 мск уничтожили 40 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, 24 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, восемь – над Ростовской областью, пять – над Брянской областью и три – над Курской областью.
5 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели врача-рентгенолога при атаке дрона ВСУ. По его словам, это произошло в селе Илек-Пеньковка, где беспилотник атаковал движущийся автомобиль.
До этого Минобороны РФ сообщало, что за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов было ликвидировано в Краснодарском крае – 36.