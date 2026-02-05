Bloomberg сообщил о массовых увольнениях в американских компаниях
Американские компании объявили о самом масштабном количестве увольнений в январе с 2009 г., пишет Bloomberg со ссылкой на исследование фирмы Challenger, Gray & Christmas Inc.
В январе организации сообщили о 108 435 сокращениях рабочих мест – это рост на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом планы по найму рухнули на 13% до 5306 вакансий, что стало самым низким показателем для января за весь период наблюдений с 2009 г.
«Обычно в I квартале наблюдается много сокращений, но это высокий показатель именно для января», – отметил директор по выручке Challenger Энди Челленджер. Среди основных причин увольнений аналитики называют потерю контрактов, изменения экономических условий и корпоративные реструктуризации.
Почти половина всех анонсированных сокращений в январе пришлась на три крупные компании – Amazon, United Parcel Service (UPS) и Dow Inc. Amazon планирует сократить около 16 000 корпоративных сотрудников в рамках реструктуризации, UPS намерена расстаться с до 30 000 работников, а химический концерн Dow сообщил о планах увольнения примерно 4500 человек. Сокращения также объявили Peloton Interactive и Nike.
Эти данные усиливают тревогу о «хрупкости рынка труда» в США, пишет Bloomberg. Количество увольнений растет быстрее, чем рост рабочих мест, а слабый наем вызывает обеспокоенность среди потребителей и работодателей. В то же время представители Федеральной резервной системы США отмечают, что уровень безработицы демонстрирует «некоторые признаки стабилизации».
4 февраля The New York Times сообщила, что американское издание The Washington Post объявило о масштабном сокращении сотрудников, которое затронет редакцию и бизнес-подразделения издания. Компания планирует уволить около 30% персонала, включая более 300 журналистов из примерно 800 сотрудников редакции. Сокращения коснутся спортивного, локального и международного направлений.