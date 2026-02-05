Bloomberg сообщил о массовых увольнениях в американских компаниях

В январе организации сообщили о 108 435 сокращениях рабочих мест – это рост на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом планы по найму рухнули на 13% до 5306 вакансий, что стало самым низким показателем для января за весь период наблюдений с 2009 г.