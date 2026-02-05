США прекратили контакты со спикером сейма Польши из-за критики Трампа

По данным издания, конфликт возник после того, как Чажастый публично заявил, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии. Спикер сейма утверждал, что американский президент «дестабилизирует ситуацию в международных организациях» и «проводит политику, основанную на сделках и применении силы». Он также подверг критике позицию США по Гренландии на фоне интереса Трампа к контролю над датской территорией.