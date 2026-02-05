США прекратили контакты со спикером сейма Польши из-за критики Трампа
США прекратили любые контакты с председателем сейма Польши Влодзимежем Чажастым после его отказа поддержать выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил посол США в Польше Том Роуз, его слова приводит The Guardian.
По данным издания, конфликт возник после того, как Чажастый публично заявил, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии. Спикер сейма утверждал, что американский президент «дестабилизирует ситуацию в международных организациях» и «проводит политику, основанную на сделках и применении силы». Он также подверг критике позицию США по Гренландии на фоне интереса Трампа к контролю над датской территорией.
В ответ Роуз назвал высказывания Чажастого возмутительными и ничем не спровоцированными оскорблениями в адрес президента США. По его словам, они сделали спикера сейма «серьезным препятствием для прекрасных отношений» между США и польским правительством. Посол заявил, что с этого момента американское посольство не будет поддерживать с Чажастым «никаких отношений, контактов и связей».
«Мы никому не позволим навредить американо-польским отношениям или проявить неуважение к президенту Трампу, который так много сделал для Польши и польского народа», – подчеркнул Роуз.
Чажастый, лидер партии «Левые», был избран председателем сейма Польши 18 ноября. Его кандидатуру поддержали 236 депутатов, против выступили 209, еще двое воздержались. Выборы нового спикера прошли после отставки предыдущего маршала сейма Шимона Холовни, который 13 ноября объявил об уходе. Комментируя свою отставку, Холовня отмечал, что самым сложным моментом его работы стало приведение к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого, выдвинутого оппозиционной партией «Право и справедливость».