Москалькова: российские военные сообщили о насилии в украинском плену

5 февраля также сообщалось, что одним из результатов консультаций в ОАЭ стал обмен военнопленными по формуле 157 на 157. В Минобороны РФ сообщили, что в рамках договоренностей были освобождены также трое гражданских жителей Курской области, удерживавшихся Украиной.