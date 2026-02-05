Москалькова: российские военные сообщили о насилии в украинском плену
Большинство российских военнослужащих, вернувшихся на родину в результате обмена с Украиной 5 февраля, сообщили о нарушениях норм Женевской конвенции во время плена. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
По ее словам, освобожденные военнопленные рассказывали о случаях насилия до этапирования в лагеря на территории Украины. Речь идет о пяти лагерях, где содержались российские военнослужащие.
«Многие из них высказывали откровенные признания о нарушении норм Женевской конвенции, о насилии, о неуважительном отношении, об унижениях», – сообщила Москалькова.
В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию с участием России, США и Украины. Обсуждения велись в закрытом режиме.
5 февраля также сообщалось, что одним из результатов консультаций в ОАЭ стал обмен военнопленными по формуле 157 на 157. В Минобороны РФ сообщили, что в рамках договоренностей были освобождены также трое гражданских жителей Курской области, удерживавшихся Украиной.