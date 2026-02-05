Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москалькова: российские военные сообщили о насилии в украинском плену

Ведомости

Большинство российских военнослужащих, вернувшихся на родину в результате обмена с Украиной 5 февраля, сообщили о нарушениях норм Женевской конвенции во время плена. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, освобожденные военнопленные рассказывали о случаях насилия до этапирования в лагеря на территории Украины. Речь идет о пяти лагерях, где содержались российские военнослужащие.

«Многие из них высказывали откровенные признания о нарушении норм Женевской конвенции, о насилии, о неуважительном отношении, об унижениях», – сообщила Москалькова.

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию с участием России, США и Украины. Обсуждения велись в закрытом режиме.

5 февраля также сообщалось, что одним из результатов консультаций в ОАЭ стал обмен военнопленными по формуле 157 на 157. В Минобороны РФ сообщили, что в рамках договоренностей были освобождены также трое гражданских жителей Курской области, удерживавшихся Украиной.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте