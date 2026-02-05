Трамп: обвинявшие Россию сами манипулировали выборами в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что манипулированием американскими избирательными процессами занимались те же лица в Соединенных Штатах, которые ранее обвиняли в этом Россию.
«Теперь они говорят, что Россия не имела к этому отношения», – сказал Трамп. По его словам, «те же самые люди, которые кричали “Россия, Россия, Россия”, манипулировали нашими выборами».
Американский лидер добавил, что к подобной деятельности, по его мнению, могли быть причастны и другие государства. «Но вы можете добавить Китай и примерно еще пять других стран», – сказал Трамп.
5 августа 2025 г. спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выступил за проведение расследования с участием независимых экспертов по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. «Это важно. Обвинения наконец-то настигли лжецов, стоящих за фейком о России и пытавшихся напасть и на Россию, и на Трампа», – заявил он.