Трамп: обвинявшие Россию сами манипулировали выборами в США

5 августа 2025 г. спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выступил за проведение расследования с участием независимых экспертов по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. «Это важно. Обвинения наконец-то настигли лжецов, стоящих за фейком о России и пытавшихся напасть и на Россию, и на Трампа», – заявил он.