Дмитриев поддержал расследование «российского вмешательства» в выборы в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил за проведение расследования с участием независимых экспертов по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом он написал в соцсети X, комментируя материал Fox News.
«Это важно. Обвинения наконец-то настигли лжецов, стоящих за фейком о России и пытавшихся напасть и на Россию, и на Трампа», – заявил он.
Спецслужбы США начали обвинять Россию во вмешательстве в избирательный процесс летом 2016 г., после кибервзлома серверов Демократической партии. Тогдашний кандидат в президенты Хиллари Клинтон возложила ответственность на Москву.
В мае 2017 г. по этому делу было инициировано расследование, которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. Его доклад, опубликованный в апреле 2019 г., не выявил сговора между командой выигравшего тогда президента Дональда Трампа и российскими властями. Сам Трамп с самого начала отвергал обвинения, а Москва называла их беспочвенными.
22 июля Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 г. Такое заявление лидер США сделал во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.