Мурашко сообщил о создании рабочей группы РФ и Бразилии по вопросам онкологии

По словам министра, вообще взаимодействие с бразильскими коллегами продолжается более 10 лет, стороны подписали меморандумы о сотрудничестве. Наиболее активные контакты развиваются в сфере обращения лекарственных средств, а пандемия усилила кооперацию в области профилактики инфекционных заболеваний. В частности, вакцина «Спутник V» поставлялась в Бразилию. Министр подчеркнул, что институт Гамалеи продолжает сотрудничество с бразильскими партнерами в сфере инфекционных заболеваний. Кроме того, реализуются совместные проекты в области радиофармацевтики и ядерной медицины, где специалисты двух стран разрабатывают новые решения и подходы.