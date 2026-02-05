Мурашко сообщил о создании рабочей группы РФ и Бразилии по вопросам онкологии
Россия и Бразилия создали двустороннюю рабочую группу по вопросам онкологии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
«Новое, что касается двустороннего развития, рабочую группу сделали по расширению вопросов по онкологии. Потому что сегодня в том числе приходит и телемедицина, цифровая медицина по исследованию морфологических образцов», – сказал Мурашко.
Министр добавил, что сотрудничество также охватывает ряд направлений, связанных с оказанием медицинской помощи детям.
Мурашко отметил, что за последние четыре года бразильские пациенты обращались в Россию, в том числе по вопросам онкологии и кардиохирургии.
По словам министра, вообще взаимодействие с бразильскими коллегами продолжается более 10 лет, стороны подписали меморандумы о сотрудничестве. Наиболее активные контакты развиваются в сфере обращения лекарственных средств, а пандемия усилила кооперацию в области профилактики инфекционных заболеваний. В частности, вакцина «Спутник V» поставлялась в Бразилию. Министр подчеркнул, что институт Гамалеи продолжает сотрудничество с бразильскими партнерами в сфере инфекционных заболеваний. Кроме того, реализуются совместные проекты в области радиофармацевтики и ядерной медицины, где специалисты двух стран разрабатывают новые решения и подходы.
8 декабря Мурашко сообщал, что стоимость лечения онкозаболеваний в РФ ниже, чем на Западе. По его данным, разница в цене может быть ниже в пять и более раз.