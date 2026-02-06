WSJ сообщила о победе России в смоделированном конфликте на учениях НАТО

24 января сообщалось, что в стратегии национальной обороны США Россия названа управляемой угрозой для восточных стран – членов НАТО в перспективе. В Пентагоне отмечали, что конфликт на Украине демонстрирует сохранение у России значительных запасов военной и промышленной мощи, а также национальной решимости, необходимой для ведения затяжных боевых действий. В документе также указывалось, что Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а также подводными, космическими и кибервозможностями.