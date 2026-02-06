WSJ сообщила о победе России в смоделированном конфликте на учениях НАТО
В ходе военных учений НАТО в Литве был смоделирован конфликт с Россией, который завершился установлением российского контроля над странами Прибалтики в течение нескольких дней. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно сценарию учений, Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и взяла под контроль ключевой транспортный узел – литовский город Мариямполе. Как отмечает издание, этих действий оказалось достаточно, чтобы США отказались задействовать 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Германия, по описанию WSJ, проявила нерешительность, а Польша мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу.
При отсутствии американского руководства России удалось «установить господство над Прибалтикой» всего за несколько дней, задействовав на начальном этапе около 15 000 военнослужащих, говорится в публикации.
24 января сообщалось, что в стратегии национальной обороны США Россия названа управляемой угрозой для восточных стран – членов НАТО в перспективе. В Пентагоне отмечали, что конфликт на Украине демонстрирует сохранение у России значительных запасов военной и промышленной мощи, а также национальной решимости, необходимой для ведения затяжных боевых действий. В документе также указывалось, что Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а также подводными, космическими и кибервозможностями.