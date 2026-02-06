Газета
Политика

Посол рассказал о работе британских офицеров на Украине под прикрытием

Ведомости

Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британские кадровые офицеры и военнослужащие работают на Украине под прикрытием дипломатической миссии. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Кроме того, по его словам, в стране есть специалисты, которые занимаются боевой подготовкой вооруженных сил Украины (ВСУ). Келин также напомнил, что в декабре Великобритания признала гибель на Украине офицера своих вооруженных сил Джорджа Хули, который скончался в результате несчастного случая во время обучения украинских военных использованию британской военной техники.

Учитывая сложность этого вопроса с точки зрения международного права, британцы стараются не допустить раскрытия фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины, пояснил Келин.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 7 января говорил, что британские военнослужащие будут участвовать в сдерживающих операциях на Украине после прекращения огня. «Развертывание произойдет только после прекращения огня для поддержки возможностей Украины, проведения сдерживающих операций и строительства военных хабов», – сказал он.

