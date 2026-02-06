Посол рассказал о работе британских офицеров на Украине под прикрытием

Кроме того, по его словам, в стране есть специалисты, которые занимаются боевой подготовкой вооруженных сил Украины (ВСУ). Келин также напомнил, что в декабре Великобритания признала гибель на Украине офицера своих вооруженных сил Джорджа Хули, который скончался в результате несчастного случая во время обучения украинских военных использованию британской военной техники.