Эстония закроет два КПП на границе с Россией на три месяца

По мнению министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, поведение российских пограничников якобы требует постоянного выделения ресурсов и повышенного внимания со стороны департамента полиции и пограничной охраны. Он также заявил, что сокращение нагрузки на пограничные пункты на эстонско-российской границе является логичным шагом в ситуации, когда количество пересечений границы значительно уменьшилось и вряд ли вернется к прежнему уровню.