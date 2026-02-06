Эстония закроет два КПП на границе с Россией на три месяца
Правительство Эстонии приняло решение закрыть пограничные переходы с Россией Лухамаа и Койдула-роуд для ночного движения на три месяца, начиная с 24 февраля. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал.
По ее словам, закрытие пограничных переходов в ночное время позволит направить больше ресурсов на охрану границы. Согласно плану правительства, пограничные переходы Лухамаа и Койдула-роуд будут открыты 12 часов в сутки.
«Полный таможенный контроль также будет продолжен на российской стороне», – добавил Михал (цитата по ERR).
По мнению министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, поведение российских пограничников якобы требует постоянного выделения ресурсов и повышенного внимания со стороны департамента полиции и пограничной охраны. Он также заявил, что сокращение нагрузки на пограничные пункты на эстонско-российской границе является логичным шагом в ситуации, когда количество пересечений границы значительно уменьшилось и вряд ли вернется к прежнему уровню.
5 февраля эстонские власти в своих внутренних водах задержали контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем. По данным налогово-таможенного департамента Эстонии, «следственный отдел в ходе совместной операции с полицией и военно-морским флотом перехватили во внутренних водах Эстонии контейнеровоз под багамским флагом, который может быть связан с контрабандой из Эквадора».