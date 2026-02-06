Газета
Политика

Путин примет председателя СД Mantera Александра Ткачева

Ведомости

Президент Владимир Путин проведет встречу с предпринимателем и председателем совета директоров холдинга Mantera Александром Ткачевым. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Ткачев ранее возглавлял Краснодарский край и был руководителем Министерства сельского хозяйства. «Человек хорошо известный», – пояснил Песков.

Также, как уточнил пресс-секретарь, во второй половине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Кроме того, в графике главы государства запланирован ряд рабочих встреч, которые пройдут в непубличном формате.

Mantera – многофункциональная группа компаний, созданная в 2021 г. и объединяющая курорты и туристические объекты в различных регионах России. Активы группы расположены на федеральной территории Сириус, в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Крыму и в других регионах.

11 сентября сообщалось, что туристический холдинг Mantera рассматривает возможность выхода на биржу в 2028 г.

