США хотят возобновить одобрение гумпомощи Северной Корее

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа планирует одобрить международные поставки гуманитарной помощи в Северную Корею. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Вашингтон намерен снять блокировку санкционных исключений в рамках комитета Совета Безопасности ООН, без которых международные организации не могут поставлять гуманитарную помощь в КНДР. США ранее замораживали такие разрешения из-за опасений, что помощь может быть использована не по назначению.

Как отмечает WSJ, возобновление одобрения поставок не означает улучшения политического диалога с Пхеньяном. В последние годы власти Северной Кореи не проявляли интереса к контактам с США и Южной Кореей, несмотря на дипломатические инициативы Вашингтона и приход к власти в Сеуле президента Ли Чжэ Мена, выступающего за нормализацию отношений с КНДР.

Ли: совместные учения с США могут стать поводом для диалога с КНДР

Политика / Международные новости

В 2024 г. Северная Корея отказалась от международной помощи после масштабных наводнений, в результате которых тысячи людей лишились жилья. Кроме того, Пхеньян полностью прекратил прием гуманитарной помощи из Южной Кореи, из-за чего трансграничная поддержка фактически сошла к нулю впервые за 30 лет.

Власти Южной Кореи расценили решение США как возможный жест доброй воли и потенциальную основу для будущего взаимодействия с КНДР. В то же время американский чиновник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что шаг Вашингтона не носит политического характера и связан с завершением пересмотра программ помощи, который ранее привел к фактической блокаде поставок.

По данным Национального комитета по Северной Корее – неправительственной организации в Вашингтоне, запросы на гуманитарные исключения остаются замороженными с июля.

